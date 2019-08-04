В 2013 році на ЄС припадало лише 26,5% експорту українських товарів, то в 2018 році частка сягнула 42,6%

8 квітня, Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов провели чергову прес-конференцію щодо ключових досягнень у роботі за 2016-2018 роки, зокрема у напрямку міжнародної торгівлі.

Степан Кубів підкреслив, що одним з найбільших досягнень України з 2014 року є укладення Угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом, який став основним торговельним партнером України, що майже повністю компенсувало втрачений російський ринок.

«Сьогодні частка ЄС в експорті українських товарів і послуг складає 42,6% і постійно зростає. У 2018 році ми стали експортувати до ЄС на 15% більше товарів, а в 2013 році на ЄС припадало 26,5% від всього експорту товарів. Було 16,8 млрд доларів, а в 2018 вже – 20,2 млрд доларів. На Росію в 2013 році припадало 23,7%. Зараз частка РФ складає 7,7% і постійно зменшується», – зазначив Степан Кубів.

Також Перший віце-прем’єр-міністр України підкреслив, що в 2016-2018 роках активною була робота над розширенням можливостей українського бізнесу.

«Тільки за ці два роки ми уклали дві угоди про вільну торгівлю з Канадою та Ізраїлем, розширили можливості торгівлі для українських експортерів. Так, в 2018 році бізнес експортував до Канади вже на 55% більше товарів, ніж у 2017 році. Крім того, ми створили екосистему підтримки українських експортерів, до якої входить і Офіс з просування експорту з численними торговельними місіями, і Рада міжнародної торгівлі, і майбутнє Експортно-кредитне агентство», – зазначив Степан Кубів.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України