Геннадій Зубко розказав про переваги співпраці ОСББ з Фондом енергоефективності

Cпівпраця ОСББ з Фондом енергоефективності буде набагато ефективнішою, ніж за програмою «теплі кредити». На відміну від програми «теплих кредитів», яка співфінансує тільки будівельні матеріали, Фонд енергоефективності співфінансуватиме проведення проектних робіт, енергоаудиту, енергосервісні роботи та будівельні матеріали. Такий комплексний підхід дасть більшу економію і можливість отримання значно більшої грантової підтримки українським домогосподарствам.

Про це у ході спілкування з журналістами наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Дуже важливими є розроблені пакети Фонду енергоефективності, які дають суттєві переваги для ОСББ. Перша перевага – це швидка і ефективна робота, коли впроваджується пакет А («Легкий») і встановлюються ІТП (індивідуальні теплові пункти) та теплові регулятори на під’їзди. Якщо порахувати по фінансових вкладеннях – це біля 600 тис. грн, економія – 25%. І друга – при впровадженні пакета Б («Комплексний») буде проводитися повна термомодернізація будинку. За коштами це дорожче, а економія – від 25% до 40%. Тому ми запропонували покроковий підхід і хотіли б, щоб саме ОСББ першим кроком обирали пакет А, відчували зміни від енергоспоживання і рухалися до підготовки проектної документації і термомодернізації будинку», –розповів Геннадій Зубко.

За його словами, така маршрутна карта працювала в усіх європейських країнах. «Я дякую Світовому банку та IFC за допомогу в розробці процедур Фонду енергоефективності. З юридичної точки зору вони не прості. Але для нас було амбітне завдання при їх напрацюванні, щоб вони були прозорими», – зазначив Геннадій Зубко.

Урядовець впевнений, що у майбутньому Мультидонорський фонд, створений Євросоюзом, IFC і Урядом Німеччини, зможе долучити нових партнерів. «Можливо, це буде Уряд Данії або Швеції. Також розглядається можливість залучення Фонду IFP. Тому простір для боротьби за енергоефективну країну в нас масштабний. Ресурс, спеціалісти, енергосервісні компанії, ОСББ, муніципалітети – все готове. Тепер необхідно продемонструвати результат!» – підкреслив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України