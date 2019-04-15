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За три роки ми заклали фундамент змін в Україні, – Володимир Гройсман

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Уряд України сьогодні, 14 квітня, відзначає три роки з моменту призначення, і за цей період вдалося прийняти такі рішення, які заклали фундамент змін в більшості сфер життя країни. Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Це були непрості три роки. Згадайте, що було три роки тому, які були виклики. Політична та економічна нестабільність. І я тоді сказав, що вступаю на посаду Глави Уряду для капітального ремонту країни, економічного зростання. По всім напрямкам ми заклали достатньо непогану систему, основу змін», - сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що за цей час він добре зрозумів проблеми країни, які потрібно вирішувати. І зараз настав час закріпити процеси, які започатковані і активно реалізуються.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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