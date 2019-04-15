Прем’єр-міністр: Мета будь-яких регуляторних новацій Уряду – знищувати тіньовий бізнес і давати можливість легальному бізнесу працювати

Метою будь-яких регуляторних ініціатив Уряду є знищення тіньового бізнесу і тіньового сектору економіки та забезпечення можливості легальному бізнесу працювати прозоро і відкрито. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час традиційної зустрічі «Діалог влади та бізнесу», яка відбулася сьогодні, 15 квітня, у Києві.

«Мета новацій – скоротити тіньовий бізнес. Ми зацікавлені в тому, аби легальні виробники працювали відкрито і прозоро», - сказав Володимир Гройсман. Причому, за його словами, жодних «раптових рішень» не буде і бути не може.

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