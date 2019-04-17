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Спрощення у будівництві: зареєструвати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації можна буде он-лайн за 1 день

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Уряд прийняв постанову «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», спростивши реєстрацію декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації. Тепер це можна буде зробити через зручний онлайн-кабінет за 1 день замість 10-ти. Це у свою чергу сприятиме покращенню бізнес-клімату в Україні та підвищенню позиції у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business за компонентом «Отримання дозволів на будівництво». Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Сьогодні реєстрація декларації про готовність будівельного об’єкта до експлуатації здійснюється протягом 10-ти робочих днів з дня її подання. Відповідною постановою КМУ запроваджується електронний кабінет забудовника, завдяки якому вже найближчим часом це можна буде зробити всього за 1 день шляхом подання декларації он-лайн. Це не лише зменшить час на оформлення документа, а й мінімізує будь-які корупційні прояви і впливи чиновників на прийняття рішень. Крім того, завдяки цим та іншим дерегуляційним змінам у будівельній галузі Україна зможе піднятися у рейтингу Doing Business за показником «Отримання дозволів на будівництво», — зазначив він.

Порядок функціонування електронного кабінету буде розроблений Мінрегіоном.

Зараз Україна — одна з лідерів за темпами зростання у Doing Business серед 190 країн. У загальному рейтингу наша країна займає 71 сходинку. А за показником «Отримання дозволів на будівництво» за 2 роки ми покращили позицію з 140 на 30-те місце.

За підрахунками експертів Світового банку, один пункт у загальному рейтингу Doing Business дає можливість додатково залучити близько $600 млн в економіку країни.

Довідково

Doing Business характеризує стан інвестиційного клімату в 190 країнах світу. Це результат щорічного дослідження, що оцінює простоту ведення підприємницької діяльності. Світовий банк розраховує цей індекс з 2003 року за такими критеріями, як легкість відкриття нового бізнесу, отримання дозволів на будівництво, реєстрація власності, отримання позики, захист прав інвесторів, сплата податків тощо.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

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