Глава Уряду про ціну на газ: Всі підстави для зниження є

Усі підстави для зниження цін на газ для населення з 1 травня – і економічні, і юридичні – є. І Уряд прийняв низку рішень, які зобов’язують НАК «Нафтогаз України» знизити ціну для споживачів, передусім, для населення. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Треба виконати постанову Уряду, і з 1 травня опустити ціну на газ. Якщо менеджмент НАК «Нафтогаз України» цього не зробить, значить він є нечесним. А якщо це так, то я вже казав: поставлю питання про звільнення керівника (НАК «Нафтогаз України») на наступному засідання Уряду. Їм (НАК «Нафтогаз України) потрібно перестати крутити цією темою у такому цинічному варіанті», - наголосив Володимир Гройсман.

Він додав, що НАК «Нафтогаз» - державна компанія, і Уряд поважає ті принципи корпоративного управління, які там запроваджені. Але якщо в самій компанії ці принципи не поважають, то ситуацію треба виправляти.

«Підстави для зниження ціни є, - сказав Володимир Гройсман. - Грати зі мною у «кішки-мишки» несерйозно і безперспективно. Якщо вони (керівники НАК «Нафтогаз України») введуть в оману громадян, то це буде покарано».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України