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Прем’єр-міністр: Для нас величезне надбання – вільний і демократичний вибір

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Вільний і демократичний вибір – величезне надбання для України і українців. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Глава Уряду взяв участь у голосуванні у рідному місті – Вінниці.

«Не зраджуючи традиціям, проголосували на виборах Президента. Для нас величезне надбання – вільний і демократичний вибір. Впевнений, що сьогодні вибори пройдуть за високими стандартами. Українці обирають майбутнє. Бажаю, аби воно було щасливим і успішним, і надії кожного виправдалися», - сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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