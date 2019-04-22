Прем’єр-міністр: Для нас величезне надбання – вільний і демократичний вибір

Вільний і демократичний вибір – величезне надбання для України і українців. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Глава Уряду взяв участь у голосуванні у рідному місті – Вінниці.

«Не зраджуючи традиціям, проголосували на виборах Президента. Для нас величезне надбання – вільний і демократичний вибір. Впевнений, що сьогодні вибори пройдуть за високими стандартами. Українці обирають майбутнє. Бажаю, аби воно було щасливим і успішним, і надії кожного виправдалися», - сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України