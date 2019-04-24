Прем’єр-міністр: Рухаємося в напрямку виконання програми капітального ремонту доріг

Уряд України і всі дорожні служби послідовно і планово виконують урядову програму капітального ремонту доріг до 2022 року, яка передбачає суттєве підвищення якості доріг в Україні і поєднання обласних центрів сучасними автошляхами. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Глава Уряду сьогодні, 23 квітня, перебуває з робочою поїздкою одразу у трьох областях – Київській, Черкаській та Вінницькій, де оглядає стан будівництва та ремонту доріг. В центрі уваги ділянки трас М-05 «Київ – Одеса» та М-12 «Стрий-Тернопіль- Кропивницький-Знам’янка». Ці дороги входять у міжнародний транспортний коридор GO Highway, який має поєднати українські чорноморські порти з польськими портами у Балтійському морі. Роботи з будівництва цього коридору почалися минулого року, і цього року він профінансований окремою бюджетною статтею – 4 млрд грн. За планом, до кінця року системно оновлять шлях від Львова до Умані.

Перебуваючи на трасі «Київ-Одеса», Глава Уряду наголосив, що цей шлях вельми важливий для України. І цього року на відновлення дороги виділяється 800 млн грн.

«Перед нами стоїть завдання поєднати обласні центри до 2022 року, і ми послідовно рухаємося в заданому напрямку», - сказав Володимир Гройсман.

Він звернув увагу, що активний ремонт доріг розпочали доволі рано – завдяки погодним умовам та вчасно проведеним тендерам. І зараз вже готуються нові тендери на нові ділянки. До співпраці долучаються й міжнародні партнери.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України