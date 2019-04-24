За І квартал об’єми будівництва зросли на 24%, - Лев Парцхаладзе

За підсумками перших трьох місяців 2019 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 26,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції по відношенню до аналогічного періоду 2018 року склав 124,3%.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

“У 2019 році будівельна галузь продовжує зростати. За підсумками І кварталу вже виконано робіт на 26,5 млрд грн. Це на 24% більше, ніж за такий же період минулого року. Маю надію, що протягом наступних місяців таке зростання закріпиться і продовжиться”, - сказав він.

За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних споруд склав 145,2%, будівель – 109,8% (житлових – 91,8%, нежитлових – 133%).

У розрізі регіонів, лідерами за обсягами виконання будівельних робіт стали Дніпропетровська область (3,6 млрд грн), Харківська область (2,9 млрд грн), Одеська область (2 млрд грн) та м. Київ (6,5 млрд грн). Їх впевнено наздоганяє Львівська область (1,7 млрд грн).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 79,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 11,5% та 8,9% відповідно.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України