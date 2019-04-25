Вихідні дні на Великдень 2019 в Україні: скільки відпочиватимемо

Цього року Великдень випадає 28 квітня. Згідно із законодавством у разі, якщо офіційний вихідний припадає на суботу-неділю, то наступний за ним робочий день вважається виходним.Так, в Україні вихідні на Великдень 2019 будуть 27, 28 і 29 квітня (з суботи по понеділок).

Крім того, що встановлені вихідні на Великдень 2019, українців очікує ще один додатковий вихідний – 30 апреля.Связано це з травневими святами. Так, вихідний день 1 травня припадає на середу. Тому було вирішено не розривати вихідні дні робочим днем ​​у вівторок 30 квітня, а офіційно відпрацювати його 11 травня в суботу.

Так разом з останніми квітневими вихідними, ми будемо мати п’ять днів для відпочинку поспіль – з 27 квітня по 1 травня. Четвер, 2 травня, в цьому році вважається робочим днем.Такім чином, з огляду на вихідні на Великдень, стандартні вихідні дні квітня і додаткові, пов’язані з травневим святами, українці в квітні будуть відпочивати 10 днів.

https://politeka.net/ua/news/society/615357-vyhodnye-dni-na-pashu-2019-v-ukraine-skolko-budem-otdyhat/