В’ячеслав Кириленко: Уряд готовий до виконання всіх норм, необхідних для реалізації закону про мову

Сьогодні Верховна Рада ухвалила Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№5670-д). Законопроект підтримали 278 депутатів.

«Хочу відповідально заявити, що Кабінет Міністрів готовий до виконання усіх норм, які передбачають участь Уряду у забезпеченні реалізації і бюджетній підтримці закону про забезпечення функціонування української мови як державної», – наголосив перед голосуванням у Парламенті Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко. Він також наголосив, що Уряд готовий згідно із однією з норм цього закону протягом шести місяців внести на розгляд Верховної Ради проект закону «Про захист мов корінних народів та національних меншин».

Нагадаємо, минулого року урядова міжвідомча робоча група під головуванням В’ячеслава Кириленка підтримала законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№5670-д), який восени 2018 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні. У другому читанні розглянуто понад дві тисячі поправок. Законом визначаються особливості застосування державної мови на телебаченні і радіо, в друкованих ЗМІ, у сфері обслуговування споживачів та в інших сферах.

Служба Віце-прем'єр-міністра України