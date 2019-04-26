Українські дороги стануть якіснішими: Мінрегіон пропонує використовувати геосинтетичні матеріали в дорожньому будівництві

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України продовжує оновлювати державні будівельні норми (ДБН) щодо доріг, зокрема, пропонує внести відповідні зміни для більш широкого використання геосинтетичних матеріалів при проектуванні дорожнього покриття в Україні. А саме – геотекстилю, геосинтетичних граток і сіток, геомембран, геокомпозитів тощо.

За підрахунками експертів це дозволить до 20% зміцнити дорожнє покриття, до 30% підвищити строк його служби та загалом знизити утворення можливих дефектів на дорогах.

“Використовувати геосинтетичні матеріали у будівництві за кордоном почали ще в 60-х роках минулого століття. І вже кілька десятиліть вони повсюдно застосовуються в Європі. Сьогодні у світі випускається близько 400 різних видів геосинтетиків, їх використовують у сотнях тисяч проектів щорічно. І це не дивно, адже, по-перше, це економічно вигідно – геосинтетичні матеріали дозволяють істотно знизити вартість будівництва, ремонту і утримання доріг, і, по-друге, екологічно – зменшуються витрати природних матеріалів і знижуються обсяги підготовчих робіт. Ми також повинні переймати цей досвід і більш широко застосовувати ці рішення при будівництві доріг, тому акцентуємо на цьому особливу увагу у ДБН”, – повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Також серед плюсів геосинтетиків Лев Парцхаладзе відзначив їх простоту у використанні та укладанні в конструкцію доріг, високу довговічність, міцність, стійкість та компактність при транспортуванні.

Найбільш широко геосинтетичні матеріали сьогодні застосовуються при проектуванні дорожнього покриття на слабких ґрунтах, ґрунтах з підвищеною вологістю тощо.

Завдяки своїм фізичним і хімічним властивостям вони виконують такі функції, як:

– армування – зміцнення ґрунтів, підвищення якості і стійкості дорожнього покриття, мінімізація дефектів і пролягання;

– фільтрації, дренажу ґрунтів та гідроізоляції;

– розділення та унеможливлення змішування ґрунтів або матеріалів;

– протиерозійного захисту ґрунтів тощо.

Проект змін до ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво” розроблений ДП “ДерждорНДІ”.



Довідково

Геосинтетичний матеріал (geosynthetic) – загальний термін, який описує рулонний, стрічковий або об’ємний (у вигляді трьохмірної структури) матеріал, один із компонентів якого виконаний із синтетичного або натурального полімеру, який використовують у контакті із ґрунтом і (або) іншими матеріалами в дорожньому, геотехнічному та цивільному будівництві.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України