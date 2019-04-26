Павло Розенко: Ухвалений сьогодні закон про мову відповідає усім міжнародним стандартам

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наголошує, що ухвалений сьогодні Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» відповідає усім міжнародним стандартам та пройшов широке громадське обговорення на всіх майданчиках країни. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Прямий».

«Над документом працювали найкращі розуми українського суспільства, це була титанічна робота і комітету Верховної Ради України, і науковців, і міжнародників, і представників громадських організацій, і юристів. Вони вивіряли закон, щоб він жодним чином не суперечив міжнародним стандартам. У цьому законі немає жодних обмежень прав на використання інших мов», - зазначив Павло Розенко.

Коментуючи заяви про необхідність ретельного аналізу цього закону, Павло Розенко нагадав, що законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» був зареєстрований ще 2 роки тому. «2 роки тривало його широке громадське обговорення на всіх майданчиках країни. У жовтні минулого року він був ухвалений у першому читанні. 2,5 місяця остаточна редакція цього законопроекту була на сайті Парламенту, де кожна людина могла його перечитати вздовж і впоперек, сформувати свою позицію і висловити її публічно», - підкреслив він.

Служба Віце-прем'єр-міністра України