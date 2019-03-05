Середня зарплата в Україні в березні в 2,5 раза перевищила мінімальну, – Держстат

Середня зарплата в Україні в березні в 2,5 раза перевищила мінімальну і склала 10237 грн. Як свідчать дані Державної служби статистики, за рік (березень до березня) зростання реальної зарплати склало 12,5%. Зростання у березні, порівняно з лютим, - 7,6%. При цьому зростання споживчих цін за цей період (березень до лютого) склало 0,9%.

Зарплати вищі за середні у березні отримували працівники промислових підприємств (11,8 тис. грн), торгівлі (10,6 тис. грн) й транспорту (11,2 тис. грн), сфери ІТ (17,3 тис. грн) та фінансів (20,4 тис. грн). Середня зарплата в сфері освіти у березні склала 7,6 тис. грн, у системі охорони здоров’я - 6750 грн.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України