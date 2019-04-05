До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні матеріальну допомогу отримає понад 81 тисяча столичних ветеранів

Із нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті та примирення у 2019 році з бюджету міста буде виділено матеріальну допомогу, яку отримають 81 тисяча 586 малозабезпечених мешканців, ветеранів, у тому числі, внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та фактично проживають у столиці. Як повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження КМДА.

Зокрема, за її інформацією, одноразову адресну соціальну допомогу буде виділено в розмірі 700 грн:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

учасникам народного ополчення, які брали участь в обороні столиці України з 11 липня 1941 року до 19 вересня 1941 року;

особам з інвалідністю внаслідок війни І групи та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

ветеранам підпільно-партизанського руху;

Праведникам Бабиного яру.

У розмірі 650 грн:

киянам − членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

киянам – членам сімей осіб, загиблих або померлих, та членам сімей киян, загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

киянам − членам сімей волонтерів та членам сімей волонтерів − киян, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

батькам, матерям, загиблих у мирний час солдатів строкової служби.

У розмірі 600 грн:

особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

У розмірі 500 грн:

особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

киянам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21лютого 2014 року.

У розмірі 450 грн:

учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

киянам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

киянам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

У розмірі 400 грн:

вдовам Героїв Радянського Союзу;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням;

членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю Другої світової війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

киянам, які отримали легкі тілесні ушкодження побої, мордування під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

Офіційний портал Києва