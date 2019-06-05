Всі нові та реконструйовані супермаркети й інші магазини мають бути зручними для людей з інвалідністю

У нових державних будівельних нормах “Інклюзивність будівель і споруд” містяться обов’язкові вимоги щодо влаштування безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп у торговельних залах супермаркетів, гіпермаркетів та інших магазинів продовольчих і непродовольчих товарів. Нові норми вступили в дію з 1 квітня цього року.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

“Сьогодні багато супермаркетів та інших різних магазинів, на жаль, все ще залишаються недоступними для людей з інвалідністю та іншого маломобільного населення - не у всіх є безбар’єрний доступ до будівлі, полиці з продуктами чи іншими товарами зависокі, проїзди завузькі, цінники погано читаються. Так не має бути і не буде! Тому що у нових ДБН щодо інклюзивності тепер введені чіткі вимоги щодо влаштування безбар’єрного простору в цих громадських закладах. Ці вимоги мають обов’язково бути дотримані при проектуванні нових або реконструкції діючих супермаркетів та інших магазинів і діють вже з 1 квітня”, - сказав він.

Згідно з ДБН будівлі супермаркетів та інших магазинів повинні обов’язково мати безперешкодний доступ як ззовні, так і всередині.

Полиці у торговельних залах і каси мають облаштовуватися в зручний спосіб для всіх, у тому числі, для людей з інвалідністю, які пересуваються на візках. Це стосується і проходів/проїздів. Їх мінімальна ширина має складати не менше 0,9 – 1 м.

Інформація щодо розташування торговельних залів та секцій, асортименту товарів та цінників має контрастно виділятися та мати доступну візуальну форму для людей з порушеннями зору. А для людей з порушеннями слуху важлива інформація повинна дублюватися текстами.

Довідково

Нові ДБН розроблені ПАТ “КиївЗНДІЕП” на заміну діючих ДБН В.2.2-17:2006 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”. Вони адаптовані до європейських норм та містять наочні приклади того, як це має виконуватися на практиці.

Державні будівельні норми (ДБН) - обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України