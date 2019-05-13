Уряд планує поступово монетизувати всі існуючі пільги, – Прем’єр-міністр

Уряд України планує поступово монетизувати всі існуючі пільги – за прикладом монетизації комунальних субсидій. Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він наголосив, що монетизація субсидій – це не експеримент, а фундаментальний проект, який важливо продовжувати.

«У минулому році ми зробили реєстр субсидіантів... Друге, що ми реалізували – з 1 січня почали монетизувати субсидію всім, хто її отримував вперше, – сказав Володимир Гройсман. – Це не можна завершувати. Далі у нас на черзі монетизувати всі пільги».

Глава Уряду також відзначив, що поганої статистики неплатежів – через монетизацію субсидій – немає. «Панікери намагаються це накручувати (тему неплатежів). Але це гроші людей, і не треба за людей вирішувати, куди ці гроші дівати. Споживач буде намагатися берегти ці кошти, заощаджувати, економити, щоб залишити частинку цих грошей собі», – додав Прем’єр-міністр.

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