За перший місяць нересту рибоохоронні патрулі зафіксували порушень на понад 7,5 млн грн, - Ярослав Бєлов

Держрибагентством підбито підсумки рибоохоронної діяльності за квітень 2019 року. Рибоохоронними патрулями було здійснено 1 356 рибоохоронних рейдів. В результаті проведених заходів виявлено 4 241 порушення. З викритих правопорушень 33% є грубими (1 435).

В рамках рибоохоронних рейдів інспектори вилучили у порушників понад 18 тонн (18 883 кг) водних біоресурсів та 2 188 од. заборонених знарядь лову. Затримано 164 транспортні засоби. За цей період складено та направлено до судів 1 674 справи для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Ще 51 справу направлено судами для відкриття кримінальних проваджень.

«Сума збитків, завданих рибному господарству за перший місяць нересту, склала 7,5 млн грн. З них 2 млн 716 тис. грн зафіксував Луганський рибоохоронний патруль, 843 тис. грн – Полтавський рибоохоронний патруль, 817 тис. грн – Черкаський рибоохоронний патруль та 568 тис. грн – Азовський рибоохоронний патруль. Як показує статистика, заборона на вилов водних біоресурсів у нерестовий період не зупиняє недобросовісних рибалок і вони продовжують займатися браконьєрством, а кількість виявлених порушень навіть збільшилася у порівнянні з попередніми місяцями. В черговий раз закликаю громадян бути сумлінними, дотримуватися встановлених правил рибальства та не завдавати шкоди рибним запасам. В іншому випадку - покарання, у разі виявлення правопорушення, їм не уникнути», – наголосив Голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано в Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Київській областях, а також Азовським басейновим управлінням.

Окрім того, протягом квітня інспекторами Управління оперативного реагування «Рибоохоронний патруль» було виявлено вісім грубих порушень правил рибальства зі збитками на понад 1 млн грн. В результаті проведених рейдів рибоохоронні патрульні вилучили 1 288 кг водних біоресурсів та 135 заборонених знарядь лову.

Нагадаємо, протягом січня-березня 2019 року державні інспектори зафіксували понад 10 тис. порушень, вилучили 75 тонн водних біоресурсів, 9 403 од. знарядь лову та затримали 172 транспортні засоби.

Державне агентство рибного господарства України