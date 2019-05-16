Остап Семерак: Україна б’є температурні рекорди, опереджаючи інші країни

В Україні середні показники температури атмосферного повітря досягли критичної позначки і становлять 1,5 С. Про це свідчать дані останньої доповіді Всесвітньої метеорологічної організації, які сьогодні оприлюднив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під екологічного форуму у Києві.

Він нагадав, що Паризька кліматична угода якраз має на меті недопущення підвищення на планеті середньої глобальної температури вище на 1,5°C за показники доіндустріального періоду або моменту, коли людство почало активно використовувати викопне паливо в промислових масштабах.

«Маємо інформацію, що у 2018 році середня глобальна температура на планеті піднялася майже до 1°C вище показника доіндустріального періоду. Паризька кліматична угода визначає, що гранично допустима межа не вище 1,5°C. Звертаю вашу увагу, що в Україні потепління відбувається дещо швидше, і за останніми даними цей показник якраз становить біля 1,5°C», - повідомив Міністр.

При цьому у доповіді вказується, що згідно оприлюднених нещодавно даних загалом на планеті останні чотири роки були найтеплішими за всю історію спостережень на тлі збереження довгострокової тенденції потепління. Зоною найбільш інтенсивного потепління стала Арктика.

Міністр також озвучив дані ще однієї доповіді, яка належить Міжурядовій групі експертів зі зміни клімату про наслідки глобального потепління на 1,5 С, де вченими зроблено висновки, що обмеження глобального потепління потребує швидких та далекоглядних змін в землекористуванні, енергетиці, промисловості, будівництві, транспортних перевезеннях, плануванні міст. Водночас вчені вказують, що задля запобігання негативним тенденціям глобальні антропогенні викиди вуглекислого газу повинні скоротитися до 2030 року приблизно на 45% порівняно з рівнем 2010 року і досягти нульового нетто показника приблизно до 2050 року.

«Всі цифри є підтвердженням, що кліматична політика далеко не абстрактне явище, адже зміни клімату стосуються як довкілля, так і кожного з нас. З кожним роком на всіх континентах підсилюються негативні і явні ознаки зміни клімату. Україна, на жаль, не виняток. Саме тому для нас важливо, щоб Книга правил по Паризькій угоді була ухвалена і почала працювати», - резюмував Міністр екології.

Він зазначив, що зміна клімату - це не тільки екологічна проблема.

«Це проблема, яка стосується кожного. Моє завдання як міністра, щоб це розуміли і Уряд, і Верховна Рада, і Президент, і науковці, і громадські організації, і бізнес, і медіа, і кожен громадянин», - резюмував він.

Нагадаємо, що 15 травня у світі відзначається Міжнародний день захисту клімату. Вперше підвищення концентрації парникових газів в атмосфері обговорювалося на світовому рівні в 1992 році на Самміті Землі в Ріо-де –Жанейро. Представники понад 180 країн світу підписали Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату. Ця угода визначила загальні принципи дій держав, спрямовані на стабілізацію парникових газів в атмосфері на тому рівні, який не загрожує кліматичній системі Землі глобальним антропогенним впливом.

Міністерство екології та природних ресурсів України