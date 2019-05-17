Зростання середньої зарплати обумовить вибір українців жити і працювати на Батьківщині, – Прем’єр-міністр

Послідовне зростання середньої заробітної плати в середньому до 620 доларів до 2021 року стане однією з причин, яка дозволить українцям не шукати кращої долі по світу, а залишатися в Україні і працювати на благо своєї Батьківщини. Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він нагадав, що три роки тому мінімальна зарплата в Україні становила 50 доларів, а зараз – завдяки економічним реформам Уряду – вона зросла до 150 доларів. Середня зарплата зросла вдвічі, і зараз можна знайти роботу із зарплатнею в 10 тис. грн і більше. А якщо продовжувати реформи і виконувати поставлені глобальні завдання, кожен українець буде ще думати, чи варто полишати країну. «Процес ухвалення рішення (щодо переїзду) буде вже конкурентним», – сказав Володимир Гройсман.

Довідково

Цього тижня, під час підписання нової тристоронньої Генеральної угоди між Урядом, профспілками та роботодавцями, Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів має чіткий орієнтир щодо того, якою має бути середня зарплата в Україні на 2021 рік – у доларовому еквіваленті це 620 дол.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України