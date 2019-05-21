Глава Уряду: Я прийняв рішення подати у відставку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прийняв рішення подати у відставку і подякував всім українцям за спільну роботу протягом останніх трьох років. Про це він сказав у своїй заяві для преси.

Він зауважив, що сьогодні, 20 травня, новообраний Президент України Володимир Зеленський сказав, що Уряд має скласти свої повноваження перед новообраним Президентом. «Але я думаю, що ви розумієте, що Уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним Президентом. Та разом з тим я прийняв для себе рішення подати у відставку», - сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що на сьогодні – Україна стала стабільною країною. «Мені не соромно за те, що нам вдалося зробити і наскільки адекватно ми реагували на ті виклики, які перед нами стояли. За всі три роки ми не допустили жодної кризи, жодних проблем, які б несли загрозу для державності і для України в цілому. На сьогодні країна в доброму стані. Ми маємо валютні резерви понад 20 млрд доларів, - сказав Глава Уряду. - Нам вдалося ухвалити низку важливих фундаментальних рішень, зокрема – щодо реформи децентралізації. Ми збільшили в 4 рази місцеві бюджети – з 70 до майже 270 млрд грн. Ми втричі підвищили мінімальну зарплату. Ми маємо середню зарплату на рівні більше 10 тис. грн. Це добрі показники для того, аби рухатися далі. Ми забезпечили фінансування українського війська. Ми робили свою роботу так, аби країна розвивалася і була забезпечена стабільність».

Глава Уряду нагадав, що минулого тижня, під час виступу у Верховній Раді він, усвідомлюючи всі виклики, які стоять перед Україною, запропонував Президенту, Парламенту спільно сформувати новий порядок денний і швидко почати приймати рішення, які зроблять Україну сильною. «Новообраний Президент обрав інший шлях. І він своєю заявою взяв на себе всю відповідальність перед загрозами майбутнього, які є на порядку денному, - сказав Володимир Гройсман. - Для мене країна є надзвичайно важливою, а стабільність в ній є пріоритетом. І сьогодні я хочу подякувати українцям за три роки роботи, за те, що нам вдалося зробити. Ми все зробили спільно, і ми багато зробимо у майбутньому. І в новому Парламенті ми спільно з однодумцями сформуємо професійну команду, яка буде здатна служити державі і робити Україну успішною».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України