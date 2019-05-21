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Глава Уряду провів зустріч з місією МВФ

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

Сьогодні, 21 травня, місія розпочала роботу в Україні. Така співпраця важлива для обох сторін, передусім з огляду на виконання програми реформ, підтримку фінансової стабільності держави та продовження діалогу з іншими партнерами та інвесторами України.
Участь у зустрічі також взяла Міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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