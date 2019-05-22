Потрібно більше правди і довіри у спілкуванні з суспільством,– Геннадій Зубко

Особисто для мене є набагато кращим регулярно ходити на вибори, ніж на барикади. Тому що я чітко розумію, що рух уперед і реформи ставити під загрозу черговою турбулентністю у державі не можна за жодних умов. Ми повинні рухатися еволюційним шляхом, бо наша стратегія чітка: вступ до ЄС та НАТО, утвердження нової якості життя людей.

Про це у прямому ефірі на ТК «Прямий» заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Діалектика світових суспільних настроїв наразі така: якщо ви поїдете до Польщі і запитаєте їхнього пенсіонера, чи задоволений він своєю пенсією, то ви точно отримаєте відповідь – «ні». Ні у Словаччині, ні у Словенії, ні в Угорщині, ні у Франції, ні навіть у Німеччині чи Великобританії пенсіонерів не влаштовує розмір їхньої пенсії. Люди завжди хочуть більшого. А нам просто потрібно трохи більше часу, що хоча б вийти на їхні рівні. Як потрібно більше правди і більше довіри у спілкуванні з суспільством», – зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, сьогодні саме боротьба за довіру, популяризація реформ потребує більшої уваги як Уряду, так і Парламенту. Бо саме очікування, часом невиправдано швидких змін, приводить до того, що люди починають вірити у казки, абсолютно відірвані від реалій.

Служба Віце-прем'єр-міністра України