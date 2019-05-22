Геннадій Зубко розповів, як зменшити енергоспоживання у житловому секторі вчетверо

При проведенні термодернізації енергоспоживання багатоквартирного будинку зменшується в середньому в 4 рази. І, як наслідок, мешканці такого будинку отримують від 30% до 50% економії за комунальні платежі. Про це під час зустрічі з представниками Реанімаційного Пакета Реформ (РПР) заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Окрім житлового сектору, в Україні величезний попит і на тепломодернізацію муніципального сектору. Наразі спільно з європейськими партнерами і Європейським інвестиційним банком ми пропрацьовуємо нову програму, яка буде стосуватись саме муніципального сектору. Паралельно працюємо і з державним сектором, який є мегаклондайком для проведення енергоефективних заходів. Вже підписано перший договір з Державним водним агентством України щодо заміни насосного обладнання, де буде можливість за рахунок зекономлених грошей повертати кошти інвесторам. І це той величезний напрямок, у якому потрібно працювати», – наголосив Геннадій Зубко.

За його словами, в Україні також продовжена програма «теплі кредити». Наприклад, Рівне та Житомир і ще кілька міст вже практично повністю скористалися цією програмою. А це близько 3000 ОСББ. Участь у співфінансуванні взяло ще 140 муніципальних програм.

Служба Віце-прем'єр-міністра України