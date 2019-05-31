Вже 26 міст обласного значення приєднали до себе територіальні громади, – Геннадій Зубко

Реформу децентралізації треба продовжувати, і це має бути серед пріоритетів у майбутній коаліційній угоді Парламенту.

Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на спільній зустрічі зі спецпосланником Уряду Німеччини Георгом Мільбрадтом, керівниками Центрів розвитку місцевого самоврядування, профільними заступниками голів ОДА, міжнародними партнерами з «ULEAD з Європою».

«Ми єдина децентралізаційна команда, яка суттєво просунула реформу вперед і має добрі результати. І ще маємо попереду багато завдань. Політичне перезавантаження жодним чином не має впливати на цю роботу. Головне зараз – максимальна активізація роботи щодо підтримки утворення ОТГ, розроблення та затвердження перспективних планів формування територій громад, які охоплюють 100% території областей, підготовка та реалізація наших пріоритетних проектів: в освіті, медицині, адміністративних та соціальних послугах, а також інфраструктурному напрямку», – наголосив Геннадій Зубко.

Він нагадав, що на сьогодні вже створено 899 ОТГ. У перспективних планах, затверджених Урядом, – 1 311 ОТГ. 30 червня відбудуться перші вибори ще у 66 ОТГ. Пішов процес приєднання до міст обласного значення – вже приєднали громади 26 міст, і ще в 7 містах йде процедура приєднання.

Щодо результатів у секторальній децентралізації: 500 НОПів, де навчається 200 000 дітей, Мінрегіон спільно з «ULEAD з Європою» розробив 4 посібники для громад, які стосуються створення НОП – щодо інклюзії, мотивуючого простору, енергоефективності та сучасного обладнання. 250 сучасних ЦНАПів – нових або модернізованих. Будується 517 сучасних сільських амбулаторій, у 5 областях запроваджено телемедицину. На 20% оновлено соціальну інфраструктуру – 12 000 проектів за підтримки ДФРР.

У свою чергу Георг Мільбрадт зазначив, що децентралізація є успішною українською, а не європейською реформою. «Не уявляю, кому в здоровому глузді захочеться повертатись до радянської централізованої системи. Реформа дуже змінила країну. І без децентралізації подальша модернізація країни неможлива. Для того щоб реформа дійсно стала незворотною, потрібно приймати необхідні закони», – підкреслив Георг Мільбрадт.

По завершенні зустрічі Геннадій Зубко висловив вдячність міжнародним партнерам за незмінну підтримку реформи.

Служба Віце-прем'єр-міністра України