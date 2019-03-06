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Мінветеранів закликає сприяти спортивній активності ветеранів

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Сприяти спортивній активності ветеранів, надавати приміщення та майданчики закликала місцеву владу заступник Міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк. Перелік спортивних майданчиків та залів, які наразі надаються ветеранам на безоплатній основі, можна знайти на офіційному сайті Мінветеранів.

«Заняття спортом - це важлива складова реабілітації ветеранів, тим паче вона необхідна тим, хто отримав поранення, травмувався під час бойових дій. З цього року Мінветеранів опікуватиметься відбором та проведенням національних змагань «Ігри Нескорених» (Invictus Games). Ці змагання в першу чергу покликані залучити якомога більше ветеранів до активного способу життя. В пріоритеті не захмарні результати будь-якою ціною, а саме бажання бути активним, здоровим, соціальним. Аби досягти цього, ветерани повинні отримати можливість займатись спортом, а отже, мати достойні, придатні майданчики для цих занять», - наголосила Оксана Гаврилюк.

Напередодні Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз звернулась з офіційним запитом до обласних державних адміністрацій з проханням скласти список усіх майданчиків, які доступні як для широкого загалу, і закладів різних форм власності, які позитивно ставляться до ветеранів війни і готові безкоштовно надавати місце для їх тренувань, занять спортом.

Наразі чимало областей вже відреагували і надали відповідні дані, які оприлюднені на сайті в розділах «Ветеранам», «Спорт», або за посиланням.

Варто визнати, що в різних областях перелік спортивних майданчиків та залів, їх якість дуже різняться.

«Ми закликаємо решту областей також надати перелік місць, де це можливо робити. А також зважити на важливість цього питання і мотивувати комунальні заклади та навіть зали приватної форми власності надавати ветеранам можливість відвідувати їх безкоштовно у зручний час», - наголосила Оксана Гаврилюк.

Міністерство у справах ветеранів України

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