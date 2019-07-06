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Доходи місцевих бюджетів за 5 місяців зросли до 108 млрд грн, – Геннадій Зубко

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За 5 місяців 2019 року доходи місцевих бюджетів зросли на +20,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склали 108,0 млрд грн. Про це повідомив на своїй сторінці у FB Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 62,4 млрд грн, що більше від надходжень за відповідний період минулого року на +11,7 млрд грн (або на +23,0%).

Плати за землю – 12,9 млрд грн, що на +2,5 млрд грн (або на +24%) більше від аналогічного періоду минулого року.

Фактичні надходження єдиного податку – 15,1 млрд грн (зросли на +2,9 млрд грн, або на +23,5%).

Фактичні надходження податку на нерухоме майно – 1,9 млрд грн, приріст +33,7%.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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