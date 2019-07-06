Україна офіційно переходить на нові стандарти лікування ВІЛ

МОЗ України затвердило новий клінічний протокол лікування та профілактики ВІЛ-інфекції. Це найновіші рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, які також включають аспект громадського здоров’я. Відтепер кожен, хто живе з ВІЛ, в незалежності від кількості вірусу в крові, має право отримувати безоплатне лікування пожиттєво.

5 червня 2019 року Міністерство охорони здоров’я України наказом №1292 затвердило новий клінічний протокол із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції. Цей наказ офіційно затвердив рекомендації ВООЗ з лікування 2018 року та рекомендації з тестування 2016 року.

Україна перша з усіх країн Східної Європи та Центральної Азії офіційно переходить на нові стандарти лікування ВІЛ.

Відтепер лікування інфекції стане не лише ефективнішим, зручнішим, але й економічно доступнішим. За новим підходом в якості основної схеми лікування використовуватиметься препарат з долутегравіром. З цією діючою речовиною був розроблений комбінований препарат, який виробляють 9 компаній. Завдяки цьому вартість однієї дози препарату стала дешевшою в 6 разів та нині для України коштує 5 грн 40 копійок. Інноваційний комбінований препарат поєднує в собі декілька діючих речовин, а отже, пацієнт може приймати лише одну таблетку щоденно.

Новий протокол передбачає, що діагностування ВІЛ відтепер можливо лише 2 швидкими тестами різних виробників. Ця норма дозволить поставити людину на облік швидше, а отже, швидше розпочати лікування ВІЛ-інфекції та досягнути цілей Глобальної стратегії ЮНЕЙДС 90-90-90.

Окрім цього, новий протокол дозволяє використовувати антиретровірусну терапію для доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції. Препарати PrEP (pre-exposure prophylaxis), які з минулого року є в Україні, рекомендується вживати групам ризику:

людям, що перебувають у дискордантних парах (у випадку коли один партнер є ВІЛ-позитивним, а інший - ні);

чоловікам, що практикують секс із чоловіками;

людям, що вживають ін’єкційні наркотики;

людям, що надають сексуальні послуги за винагороду.

Найбільша інновація нового протоколу - введення підходу громадського здоров’я для лікування та профілактики ВІЛ. Він передбачає, що медичні послуги з виявлення, профілактики та лікування ВІЛ надаватимуться комплексно. Підходи будуть спрощені і стандартизовані, а доступ українців до якісних медичних послуг поліпшиться.

Основними елементами підходу громадського здоров'я при лікуванні ВІЛ є:

використання спрощених формулярів лікарських засобів;

широке застосування комбінацій з фіксованою дозою для лікування першого ряду у дорослих, підлітків та дітей;

надання медичної допомоги та лікарських засобів пацієнтам у місці надання медичних послуг безкоштовно;

децентралізація та інтеграція послуг, в т.ч. перерозподіл обов'язків та застосування спрощеного підходу до клінічного моніторингу.

Довідково

Глобальна мета боротьби з ВІЛ-інфекцією полягає в тому, щоб до 2020 року 90% ВІЛ-позитивних знали про свій діагноз, 90% з них - отримали лікування, а 90% цих людей мали понижене вірусне навантаження.

Нагадуємо, що 28 квітня 2017 року набув чинності наказ МОЗ України №1422, який дозволяє українським лікарям використовувати у своїй роботі міжнародні клінічні протоколи. Заклади охорони здоров’я можуть використовувати такі протоколи в роботі після затвердження внутрішнім наказом.

Міністерство охорони здоров'я України