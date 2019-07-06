Політична турбулентність та популізм не стануть на заваді політиці рівності чоловіків та жінок в Україні, - Іванна Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе провела третю щорічну координаційну нараду з питань гендерної політики.

Засідання відбулося у розширеному форматі – за участі представників країн-донорів, українських парламентарів з міжфракційного об’єднання «Рівні можливості» та заступників міністрів.

«Наша зустріч дає можливість підсумувати велику роботу, виконану протягом останніх років, та визначити основні напрямки подальшої роботи у сфері забезпечення рівності чоловіків та жінок. І тут дуже важливою для України є підтримка та участь у цих процесах міжнародних партнерів. Переконана, політична турбулентність та нав'язливий популізм не стануть на заваді нашим планам щодо реалізації політики гендерної рівності», – сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем’єр-міністр поінформувала учасників зустрічі про основні досягнення у цій сфері та окреслила виклики, з якими доводиться зіштовхуватись.

Вона нагадала, що упродовж короткого часу вдалося ухвалити низку системних документів. Відтак затверджено Державну програму забезпечення рівних прав та можливостей до 2021 року (ухвалена Урядом у квітні 2018 р.), оновлено Національний план дій з виконання Резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», розроблено Національний план дій до 2021 року з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW, ухвалено Урядом 5 вересня 2018 р.). У секторі безпеки та оборони започатковано інститут «гендерних» радників та впроваджено новітню методологію з гендерної освіти у вузах силового сектору, зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Також вона додала, що досягнення рівності є фактором зростання ВВП. Враховуючи це, Україна приєдналася до Декларації про торгівлю та економічні можливості жінок в рамках 11-ї Міністерської конференції Світової організації торгівлі у Буенос-Айресі.

«Наразі понад 450 раніше не доступних професій відкриті для жінок. За даними Державної служби статистики, у 2018 році рівень офіційної зайнятості жінок зріс із 51,4% до 52,5%», - сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Окремо Віце-прем'єр-міністр розповіла про досягнення у протидії та запобіганні домашньому насильству. В Україні надають допомогу жертвам насильства в сім'ї 34 центри та притулки. Міністерство соціальної політики у партнерстві з громадськістю та міжнародними організаціями створило 49 мобільних груп соціальної та психологічної допомоги в 12 областях. Надано допомогу у понад 53,5 тисячі випадків домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Однак, попри значні досягнення, є також і виклики, такі як нерозуміння теми гендерної рівності та відверта антигендерна пропаганда, зауважила представниця українського Уряду.

«Антигендерна кампанія в Україні є постійним процесом, який відбувається на національному та регіональному рівнях. Маніпуляція гендерними термінами та цінностями є частиною гібридної війни Росії, а також внутрішньо посилюється силами, які під гаслами «традиційних цінностей» заробляють собі політичні дивіденди. Тому, враховуючи це, маємо працювати далі, не втрачаючи темпу», - підкреслила Віце-прем’єр-міністр.

Також на засіданні виступила народний депутат України, член міжфракційного об`єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді Марія Іонова.

«За відносно короткий період часу депутатам та урядовцям вдалося зробити надзвичайно багато, аби гендерна рівність не сприймалася вороже в українському суспільстві, а працювала на благо наших громадян. Значному прогресу сприяла консолідована підтримка міжнародних партнерів. Вірю, питання гендерної рівності, попри зміну політичних гравців, й надалі залишатимуться в пріоритеті для Уряду та Парламенту», - підкреслила Марія Іонова.

Своєю чергою представники закордонних дипломатичних відомств та міжнародних організацій підтвердили підтримку основних напрямків реалізації гендерної політики України.

Служба Віце-прем'єр-міністра України