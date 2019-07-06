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В Україні потенціал зниження енергоспоживання становить 75%, - Геннадій Зубко

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За словами Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, ефект від правильно проведеної тепломодернізації багатоквартирного будинку мешканці відчують вже у наступному опалювальному сезоні. Мова йде про зменшення комунальних платежів у 1,5-2 рази. Але значна частина населення масово включиться у цей процес через 5-7 років, коли переваги реформи енергоефективності стануть очевидними. Про це йде мова у статті «Кінець епохи енергомарнотратства» у журналі «Фокус».

«Нещодавно я зустрічався з представниками ОСББ, і 30% з них вже провели термомодернізацію різного рівня. Вони вже економлять мінімум 40% енергії. А у деяких випадках платіжки здешевіли у 2-2,5 рази. І це лише завдяки «теплим кредитам» та муніципальним програмам. За даними Європейсько-українського енергетичного агентства, за допомогою тепломодернізації і капітального ремонту будівель щорічне споживання енергії можна зменшити на 10-25%. В цілому ж по Україні потенціал зниження енергоспоживання становить 75%», - зазначив Віце-прем’єр-міністр.

Він переконаний, що ефективне використання ресурсів у житловому секторі може стати для економіки України одним з головних чинників відновлення після затяжної кризи. «За умови використання тих же обсягів природних ресурсів, ми матимемо змогу виробляти у 1,5 раза більше електроенергії, знизивши на 40% її споживання у секторі ЖКГ. Такий підхід сприятиме не тільки зростанню конкурентоспроможності української економіки, а й кардинально вплине на поліпшення життя звичайних громадян», - наголосив урядовець.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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