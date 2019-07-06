Шумові смуги на українських дорогах можуть почати проектувати з 1 вересня, – Лев Парцхаладзе

1 вересня 2019 року набирають чинності зміни у державні будівельні норми (ДБН) щодо проектування доріг загального користування. Зокрема, в них міститься рекомендаційна норма щодо використання шумових смуг на найбільших українських трасах – дорогах вищої категорії (І-ІІ категорії).

Такі смуги можуть влаштовуватися на узбіччях і ділянках дороги з підвищеною небезпекою. Під час наїзду автомобіля на них водій та інші пасажири відчувають сильну шумову та вібраційну дію, що змушує інтуїтивно скидати швидкість та підвищувати увагу на дорозі.

“Втома водія або недосипання може мати катастрофічні наслідки. Наприклад, у Великобританії навіть провели дослідження на цю тему. Результати шокуючі — кожен 10-й із опитаних водіїв зізнався, що засинав за кермом, кожен 4-й – хотів заснути, бо відчував себе втомленим і млявим. В Україні, я думаю, ситуація не краща. Влаштування шумових смуг може дійсно суттєво підвищити безпеку на дорогах та зменшити кількість можливих ДТП. Тому ми прописали доцільність їх влаштування на найбільших трасах. Норма почне діяти у вересні”, – зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Використання шумових смуг на дорогах є рекомендаційною нормою, яка стосується нового будівництва, реконструкції та капремонту доріг. За підрахунками експертів, її влаштування може сприяти зменшенню кількості ДТП у 4-6 разів.

Шумові смуги мають влаштовуватися відповідно до технічних вимог, прописаних у ДСТУ 8732:2017 “Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування”.

Зміни до ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво” розроблені ДП “ДерждорНДІ” та вступають в дію з 1 вересня.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України