Держлісагентство: за І півріччя 2019 року відтворено майже 36 тисяч гектарів лісів

За перше півріччя 2019 року лісогосподарські підприємства, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, відтворили ліси на площі 35 852 гектари.

Відтворення лісів складається з трьох компонентів:

cадіння та висівання лісу (майже 25 тисяч гектарів);

cприяння природному поновленню лісів (більше 10 тисяч гектарів);

cтворення нових лісів (майже 1,4 тисячі гектарів).

Відповідно до законодавства, надається один-два роки, протягом яких необхідно відтворити ліс на місці суцільних зрубів або згарищ. Такий період обумовлений необхідністю підготовки ґрунту та інших заходів для садіння лісу або сприянню його природному поновленню. Основне правило: скільки було зрубано – стільки і посаджено.

Варто звернути увагу на те, що з 2017 році відбувається значне зменшення площі зрубів від суцільних рубок під час заготівлі деревини. Таке зменшення обумовлено Санітарними правилами в лісах України, якими і передбачено обмеження застосування суцільних санітарних рубок.

Найбільш сприятливі погодні умови для відтворення лісів – навесні та восени.

Заходи з відтворення лісів відбуваються, в переважній більшості, за кошти лісогосподарських підприємств.

Статистика свідчить, що лісівникам навіть вдається створювати і нові ліси на малопродуктивних та деградованих землях. Однак, з року в рік, виділення лісгоспам таких земель під залісення зменшується у зв’язку з законодавчими перепонами та іншими чинниками. При виділенні достатнього державного фінансування та спрощенні процедури виділення земель під залісення лісівники мають достатньо садивного матеріалу та можливостей для створення нових лісів та збільшення лісистості України.

Державне агентство лісових ресурсів України