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З 1 липня дозволяється проектувати ліфти з громадських будинків до підземних паркінгів під ними

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У дію вступають зміни у державні будівельні норми (ДБН) щодо проектування автостоянок і гаражів.

Раніше, згідно з нормами, до підземних паркінгів можна було будувати тільки сходи. Проектувати ліфт з перших поверхів будівлі до паркінгу можливо було тільки через отримання відхилення від державних будівельних норм.

«Раніше, згідно з нормами, в громадських закладах до підземного паркінгу можна було проектувати лише сходи. А щоб збудувати ліфт в підземний паркінг, потрібно обов’язково отримувати відхилення від державних будівельних норм. Тому ми переглянули вимоги ДБН та дозволили проектувати ліфти з першого поверху громадських будинків у паркінг, але за обов’язкового дотримання необхідних протипожежних вимог. Норма почне діяти з 1 липня цього року», – сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

За словами Льва Парцхаладзе, такі зміни підвищать комфорт людей у користуванні громадськими закладами з підземними паркінгами.

Згідно зі змінами у ДБН, допускається сполучення ліфтами з першим поверхом громадської будівлі підземного гаража, який розташований у цокольному або в підвальному чи підземному поверсі. Обов'язкова умова - влаштування протипожежних тамбур-шлюзів першого типу – з підпором повітря у разі пожежі не менше 20 Па. Такі тамбур-шлюзи розміщуються перед шахтами ліфтів.

Зміни у ДБН розроблені ПАТ «КиївЗНДІЕП».

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

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