Уряд створив нову систему будівництва доріг, її збереження дозволить навести лад у дорожньому господарстві

Уряд України протягом останніх трьох років створив і розвинув нову систему будівництва доріг, яка передбачає не тільки щорічне збільшення фінансування дорожніх робіт, а й запровадження нових технологій будівництва та стандартів якості та безпеки полотна. Збереження цієї системи дозволить у середньостроковій перспективі навести лад в дорожньому господарстві – як на рівні доріг державного значення, так і на місцевому рівні. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«У 2016-2017 роках ми створили нову систему будівництва доріг і сьогодні маємо результат, – зазначив Глава Уряду. – Одночасно я розумію, що є проблеми в райцентрах, між райцентрами. Є проблеми по дорогах місцевого значення. Прекрасно розумію, що людей турбує те, що біля них. Але ми реалісти. За день або рік неможливо відбудувати все, що руйнувалося десятиліттями. А в перспективі 5 років ми зможемо навести порядок – у тому числі із місцевими дорогами».

Як зазначив Володимир Гройсман, за ті дороги, які зроблені за часів його головування в Уряді, – не соромно. «Разом з тим я хотів би, аби темпи будівництва були дещо швидшими – хоча б вдвічі», – додав Прем’єр-міністр.

Довідково

За останні три роки в Україні збудовано та реконструйовано близько 6800 км доріг, проведено децентралізацію шляхів – дороги між районними центрами передані на утримання місцевим органам влади. Саме вони несуть відповідальність за стан трас. Обсяг дорожнього бюджету за цей рік зріс більш ніж удвічі і сьогодні становить 55 млрд грн. З 2018 року в країні реалізовується п’ятирічна стратегія розбудови дорожнього господарства, однією з цілей якої є поєднання всіх обласних центрів якісними шляхами.

Додамо також, що складовою всіх дорожніх проектів є питання якості полотна та системи безпеки руху. Так, принцип оплати дорожніх робіт вибудовано таким чином, аби оплачувати лише ті ділянки, які пройшли контроль якості. Щодо питань безпеки, то тут активно впроваджується програма «500-500-1000» – розбудова острівців безпеки, мостових пішохідних переходів, спеціального освітлення та попередження водіїв про звичайні переходи, організація безпечного руху по колу. З вересня на небезпечних ділянках українських доріг планується проектувати шумові смуги. Під час наїзду автомобіля на такі смуги водій відчуває сильний шум та вібрації: це змушуватиме інтуїтивно скидати швидкість та звертати підвищену увагу на дорогу під час втоми або недосипання.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України