17. 06. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Держава в смартфоні вже працює, – Володимир Гройсман

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Система онлайн-послуг вже працює в Україні і дозволяє зареєструвати бізнес або отримати допомогу на дитину, повідомив в ефірі телеканалу ICTV Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він сказав, що електронними послугами користуються тисячі українців.

«Зареєструвати дитину, бізнес, взяти витяги з реєстру. Це все можна зробити онлайн. Це вже є країна в смартфоні. Систему треба розвивати, звісно. Ми знаємо, як зробити. Наше завдання – мінімізувати контакт з чиновниками. Якщо будуть нові ідеї, ми знаємо, як їх реалізувати», - сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< червня 2019 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30