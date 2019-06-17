Держава в смартфоні вже працює, – Володимир Гройсман

Система онлайн-послуг вже працює в Україні і дозволяє зареєструвати бізнес або отримати допомогу на дитину, повідомив в ефірі телеканалу ICTV Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він сказав, що електронними послугами користуються тисячі українців.

«Зареєструвати дитину, бізнес, взяти витяги з реєстру. Це все можна зробити онлайн. Це вже є країна в смартфоні. Систему треба розвивати, звісно. Ми знаємо, як зробити. Наше завдання – мінімізувати контакт з чиновниками. Якщо будуть нові ідеї, ми знаємо, як їх реалізувати», - сказав Володимир Гройсман.

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