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Глава Уряду ініціює створення Фонду майбутнього – за прикладом провідних держав світу

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює створення Фонду майбутнього – фонду коштів, які стануть основою фінансування соціальних програм. Джерелом цих коштів стануть доходи від приватизації, детінізації економіки, демонополізації та деолігархізації економіки. Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Хочу створити Державний фонд майбутнього, куди ми направимо ресурси від копалень, приватизації, детінізації. Сюди мають залучені бути кошти від монополій, олігархів», - сказав Володимир Гройсман.

Як наголосив Володимир Гройсман, гроші підуть на навчання дітей, вирішення інших проблем. «Такі фонди створені в розвинутих країнах. І я хотів би, аби такий фонд був створений в Україні», - додав Прем’єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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