Мінрегіон планує впровадити обов'язкове встановлення металевих стовпчиків на тротуарах перед пішохідними переходами

У проекті нових змін до ДБН «Вулиці і дороги населених пунктів» міститься обов’язкова вимога – влаштовувати на тротуарах біля пішохідних переходів захисне огородження, а саме – металеві стовпчики. Це необхідно для безпеки пішоходів і стосується як будівництва нових доріг, так реконструкції та капремонту існуючих.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Думаю, багато хто помічав, що на вулицях Києва та інших міст біля пішохідних переходів почали з’являтися спеціальні огородження – металеві стовпчики. Вони дуже потрібні, щоб підвищити безпеку пішоходів, адже у разі наїзду авто або іншої надзвичайної ситуації вони можуть притримати удар та зменшити наслідки аварії, тим самим врятувати людям життя. Тому в нових змінах в ДБН щодо вулиць і доріг ми прописали обов’язковість їх влаштування на всіх тротуарах біля пішохідних переходів в одному рівні. Сподіваюсь, найближчим часом ця норма буде прийнята як обов'язкова», – сказав він.

Згідно з проектом змін у ДБН для безпечного перебування людей на тротуарах біля пішохідних переходів в одному рівні їх необхідно відокремлювати від проїжджої частини шляхом встановлення обмежувального огородження. Це металеві стовпчики.

Нагадаємо, що зараз вже діє аналогічна норма, відповідно до якої всі зупинки громадського транспорту мають обов’язково проектуватися із захисними огороджувальними стовпчиками.

Зміни у ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів» розробляються ДП «ДерждорНДІ».

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України