Степан Кубів: У результаті структурних реформ в економічному секторі в Україні має бути сформований сильний середній клас

21 червня у Верховній Раді України під час свого виступу Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів доповів щодо макроекономічної ситуації в країні.

“Попри явно позитивний тренд, Уряду все одно закидають, що економічне зростання повільне і треба більше. Так, за три роки ми забезпечили +8,4% ВВП, а цими днями Держстат збільшив попередню оцінку зростання ВВП у І кварталі 2019 року з 2,2% до +2,5%. Це означає, що вже 13 кварталів поспіль економіка безперервно зростає в умовах суттєвої зміни політичного ландшафту, політичної турбулентності та продовження фактичної війни на Сході України”, - наголосив Перший віце-прем’єр-міністр.

Також він повідомив, що завдяки системним реформам в економічному блоці Уряд домігся скорочення рівня тіньової економіки до 30% від ВВП, що на 10 відсоткових пунктів нижче, ніж у 2015 році.

“Зусилля Уряду також вплинули на життя української родини. Ми вгамували інфляцію на рівні 8,8% у квітні 2019 року при постійному зростанні зарплат. Сайти пошуку роботи вказують, що в приватному секторі середня зарплата в квітні 2019 року складає майже 440 доларів в еквіваленті за курсом НБУ. Передусім це означає, що приватний сектор покращив свої справи і має можливість платити вищі зарплати”, - відзначив у своїй промові Степан Кубів.

Перший віце-прем’єр-міністр наголосив, що в найближчій перспективі в результаті структурних реформ в економіці і більш швидкого її зростання в Україні має бути сформований сильний середній клас.

“Наш наступний крок - збалансувати середні доходи і витрати українських родин: зростання економіки має означати вищий дохід, а модернізація економіки, підтримка українського виробника, заходи з енергоефективності повинні забезпечити нижчу собівартість української продукції” ,- додав Степан Кубів.

Служба Віце-прем'єр-міністра України