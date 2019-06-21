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Нафтогаз оговтався – газ для українців стає дешевшим

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На виконання доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана державна компанія НАК «Нафтогаз України» переглянула визначену ним раніше ціну газу на червень. Блакитне паливо для українців здешевшало на 919 гривень.

Роздрібна ціна газу для населення в червні становить 7 631 грн за тис. куб. м замість попередньо виставленої Нафтогазом на червень ціни 8 550 грн за тис. куб. м.

У липні населення сплачуватиме ще менше. Нафтогаз заявив, що у липні для промисловості продаватиме паливо за ціною, що є 12,7-13,5% меншою у порівнянні з цінами на червень 2019 року. Це означає, що населення сплачуватиме за спожитий у липні газ ще менше, ніж у червні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України прийняв постанову №293 і зобов’язав Нафтогаз з червня продавати для населення газ дешевше.

Коментуючи це рішення, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголошував, що воно не дасть НАК "Нафтогаз України" зловживати своїм монопольним становищем. «А вони монополісти. Хотів ще одне слово додати – "ненажерливі". Я наголошую на тому, що ми маємо привести їх до тями тими рішеннями, які, з одного боку, виконують наші зобов’язання, які не ми брали, а з іншого боку, не дають знущатися над українськими громадянами!» – зазначав Володимир Гройсман.

Тоді ж Уряд вийшов з пропозицією проаналізувати формування ціни газу всередині НАК "Нафтогаз".

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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