Розпочинається відбір до української збірної на Ігри Нескорених 2020

14 червня на сторінці Ігор Нескорених в Україні invictusgames.in.ua розпочався прийом заявок від кандидатів до національної команди, яка представлятиме Україну на Іграх Нескорених 2020 в Гаазі.

Ігри Нескорених 2020 відбудуться 9-16 травня 2020 року в Гаазі, Нідерланди.

Ігри Нескорених – це найбільші в світі міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Кожні Ігри об’єднують сотні бійців та їхніх родин, стають майданчиком для взаємної підтримки та обміну досвідом, свідченням незламності духу захисників для тисяч глядачів, що спостерігають за їхніми змаганнями з трибун. Україна долучилась до Ігор Нескорених в 2017 році, дебютувавши на змаганнях в Торонто, а вже у травні наступного року візьме участь у Іграх Нескорених 2020 у Гаазі.

Цього року до збірної потрапить на 5 осіб більше, ніж минулого – міжнародна Фундація Ігор Нескорених збільшила українську квоту з 15 до 20 учасників.

Реєстрація учасників відбору до збірної України триватиме до 20 липня на офіційному сайті Ігор Нескорених в Україні. Після реєстрації учасники відбору будуть запрошені на спортивні тестування у Львові, Одесі та Києві за вибором учасника.

Спортивні тестування – перше знайомство учасників з дисциплінами Ігор Нескорених та тренерським складом збірної. Це не змагання, а можливість для учасників спробувати себе у кількох видах спорту під наглядом професійних тренерів та лікарів і обрати найкращий для себе.

Учасники спортивних тестувань допускаються до фінального етапу відбору – Національних Ігор Нескорених, які пройдуть в Києві 8 вересня.

Після завершення Національних Ігор відбіркова комісія протягом 6 тижнів обере та оголосить остаточний склад збірної 17 жовтня.

Критерії відбору

Взяти участь у цьогорічному відборі можуть всі діючі військовослужбовці та ветерани сектору безпеки і оборони України, а також добровольці, які отримали поранення, були травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання своїх службових обов’язків в зоні бойових дій на території АТО/ООС, а також в ході миротворчих операції України з 1991 року.

Обрання збірної на Ігри Нескорених 2020 відбуватиметься за оновленими критеріями, переданими українському оргкомітету Фундацією Ігор Нескорених.

Основну роль у відборі відіграватиме вплив Ігор Нескорених на психологічну та фізичну реабілітацію учасників, а також їхня мотивація та підтримка цінностей Ігор. Спортивні досягнення враховуватимуться, але матимуть найменшу вагу в прийнятті вирішального значення.

Організатори

Відбір та підготовку збірної України 2020 року здійснює Міністерство ветеранів України спільно з БФ «Повернись живим» та Центром стратегічних комунікацій «СтратКом Україна» за підтримки міжурядової робочої групи.

Слідкуйте за перебігом відбору в збірну України на офіційних сторінках команди в соціальних мережах:

Facebook – facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/

YouTube – youtube.com/channel/UCbutl1h6tYLbUMkUYdW5Elg

Довідково

Мета проекту «Ігри Нескорених в Україні» – створювати нові можливості для поранених та травмованих українських ветеранів та військовослужбовців, підтримуючи їх на шляху до фізичного відновлення, психологічної реабілітації та соціальної інтеграції. Команда проекту сприяє розвитку та популяризації спорту як дієвої реабілітації серед поранених бійців, а також спонукає суспільство й державу створювати для цього необхідні умови.

Міністерство оборони України