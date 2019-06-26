Уряд ініціює запровадження програми «Чесна платіжка»

Кабінет Міністрів України ініціює запровадження програми «Чесна платіжка», яка передбачає впровадження механізмів установлення справедливих цін на тепло і гарячу воду, а відтак сприятиме викоріненню будь-яких схем з обрахуванням тарифів і спонукатиме місцеву владу відповідально вкладати кошти місцевих бюджетів у модернізацію ЖКГ. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

«Я розумію, що людям важко сплачувати тарифи. Ми постійно працюємо над тим, аби ціни на газ були обмежені. НАК «Нафтогаз України» почав знижувати ціни. Але є і платежі за тепло і гарячу воду. Спираючись на власний досвід, я ставлю питання – чому в одних містах ціна тепла 2 тис. грн за Гкал, а в інших – 1,3 тис. грн. Чому така різниця? Вона необ’єктивна і неадекватна!» – сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що розрахунки Уряду доводять – об’єктивна ціна однієї гігакалорії тепла становить не більше 1400 грн. «Я змушу всіх комунальних баронів виконувати рішення Уряду і дати людям чесну платіжку з економічно обґрунтованою ціною», – додав Володимир Гройсман.

Він також доручив довести рішення Уряду до кожного споживача і виправити ситуацію там, де люди переплачують за послугу.

Довідково

Доручення опрацювати механізми «Чесної платіжки» Глава Уряду анонсував тиждень тому. Тоді він зауважував, що Уряду вдалося змусити НАК «Нафтогаз України» знизити ціну на газ для населення. Зараз вона майже однакова для всіх регіонів. Натомість ціна на тепло – різна. І подекуди різниця становить 2 рази і більше – в залежності від регіону і оновлення комунальних мереж господарства.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що теплокомуненерго є фактичним монополістом і споживачу нема кому жалітися за необґрунтовані нарахування. За словами Прем’єр-міністра, зараз є всі можливості дати людині чесну платіжку – це відповідальність конкретного міського голови і ТКЕ. Як зауважував Володимир Гройсман, «не можна ворочати мільярдами і не думати про те, яку якість послуг отримує людина».