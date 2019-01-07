Україна завершила ІІ Європейські ігри із 51 нагородою на третьому загальнокомандному місці

30 червня в Мінську завершились змагання ІІ Європейських ігор. Збірна України стала третьою в загальнокомандному заліку із 51 нагородою – 16 золотих, 17 срібних, 18 бронзових медалей.

В останній змагальний день українці вибороли 14 нагород! Чемпіонами ЄІ-2019 стали Олег Верняєв, Анастасія Бачинська (спортивна гімнастика), Олександр Хижняк (бокс), Жан Беленюк (греко-римська боротьба), Станіслав Горуна і Аніта Серьогіна (карате).

Віце-чемпіони – Олег Верняєв (спортивна гімнастика), Олена Старікова (велотрек), Анжеліка Терлюга (карате), Микола Буценко (бокс).

Бронзові призери – Ігор Радивілов, Петро Пахнюк, Діана Варінська (спортивна гімнастика).

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов привітав збірну із чудовим виступом:

«Разом з національними федераціями, НОК України, Спортивним комітетом ми не лише вберегли український олімпійський та неолімпійський спорт від занепаду. Ми багато працювали над тим, щоб створити більш якісні умови для його розвитку, ніж у попередні періоди. І все це на фоні російського вторгнення, війни, окупації, економічної кризи, постійної критики, що все не так, все неправильно, що ми йдемо не тим шляхом», – зазначив він.

«Цей результат є найкращою оцінкою нашої роботи за п’ять років. Він спростовує всі міфи і брехню про те, що український спорт вищих досягнень занепадає, а нашу державу нібито покидають сотні найкращих спортсменів. Друзі, це просто неправда. Україна не програє – Україна перемагає!

Щиро вдячний головним героям Мінська – всім спортсменам збірної, тренерам, лікарям, нашому штабу. Подяка і шана всім, хто переміг і завоював медаль, всім, хто брав участь і боровся до кінця, але трохи не вистачило до п'єдесталу, всім, хто вболівав і наближав цю перемогу!»

Сьогодні о 12.30 частина команди, яка брала участь у змаганнях 29-30 червня – спортивна гімнастика, велотрек, карате, пляжний футбол, греко-римська боротьба – повертається додому. Зустріти наших спортивних героїв можна в аеропорту «Бориспіль», термінал D, зала прильоту.

Міністерство молоді та спорту України