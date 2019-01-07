Розумна боргова політика дозволить Україні вийти з боргової пастки і стати самодостатньою державою, – Прем’єр-міністр

Розумне управління державним боргом дасть Україні можливість вийти з пастки, яку сформували в період 2008-2013 років за принципом «а після мене хоч потоп». Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Він нагадав, що через постійне позичання коштів, частина яких свого часу йшла на банальну роздачу «подачок» населенню, сьогодні Україна має виплатити кредиторам 417 млрд грн. Це колосальне навантаження на бюджет.

«Але ми навчилися правильно управляти боргом, – сказав Володимир Гройсман. – Системний підхід до вирішення проблем дозволить нам стати справді сильними».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України