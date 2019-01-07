Глава Уряду ініціює активізацію дорожніх робіт на трасі «Запоріжжя – Маріуполь»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює активізацію дорожніх робіт на трасі «Запоріжжя – Маріуполь» за рахунок забезпечення додаткового фінансування цього проекту, а також доручає керівництву ПАТ «Укрзалізниця» опрацювати можливість протягом місяця організувати додатковий потяг у напрямку Маріуполя. Все це дозволить покращити сполучення регіонів України з великим індустріальним центром держави. Відповідні доручення Глава Уряду озвучив за підсумками урядової наради.

«Є ряд великих інфраструктурних питань, які впливають на якість життя жителів регіону. Ми почали вирішувати накопичені проблеми – займаємось покращенням водопостачання Маріуполя, будуємо дорогу «Маріуполь – Запоріжжя», фінансуємо інші інфраструктурні об’єкти. Але є й інші сектори, які потребують додаткової уваги – наприклад залізниця. Потяг «Маріуполь – Київ» раз на дві доби – неприпустимо», – сказав Глава Уряду. Він підкреслив, що потреба в додатковому потязі – очевидна. Втім, забезпечити її треба виважено і якісно – в тому числі за рахунок придбання нового рухомого складу.

Говорячи про автомобільне сполучення, Володимир Гройсман повідомив, що траса «Маріуполь – Запоріжжя» є одним з пріоритетних проектів Державного агентства автомобільних доріг «Укравтодор» з 2017 року. За цей час вдалося капітально відремонтувати понад 50 км траси. Але, за інформацію «Укравтодору», потрібно відновити ще 120 км. Фінансовий резерв для проведення всіх робіт є – завдяки перерозподілу коштів з інших дорожніх проектів, роботи по яких вже завершені. Прем’єр-міністр доручив керівництву «Укравтодору» разом із Міністерством фінансів опрацювати потрібні рішення і винести їх на обговорення Уряду вже в найближчі тижні.

У контексті дорожнього будівництва учасники наради підняли питання використання відходів металургійного виробництва при виконанні окремих робіт. Такі технології є доволі популярними в світі, вони економічно і екологічно обґрунтовані. Глава Уряду доручив «Укравтодору» максимально швидко провести сертифікацію таких технологій в Україні – в разі, якщо будівельники візьмуться їх використовувати.

Окремо учасники наради торкнулися теми відновлення авіаційного сполучення з Маріуполем. Проте, заслухавши інформацію Міністерства оборони, дійшли висновку, що в умовах існуючої російської агресії гарантувати безпеку пасажирам на постійній основі не є можливим.



Глава Уряду ініціює активізацію дорожніх робіт на трасі «Запоріжжя – Маріуполь» та запуск додаткового потяга в напрямку Маріуполя задля покращення сполучення з містом

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України