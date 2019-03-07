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Питання обґрунтованої вартості тепла – це питання соціальної справедливості, – Володимир Гройсман

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Питання обґрунтованої вартості тепла і гарячої води для населення – це питання соціальної справедливості і захисту споживачів. Саме тому воно є в пріоритеті роботи Уряду і в пріоритеті моніторингу виконання урядових рішень. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на питання журналістів у Полтаві.

Він нагадав, що на недавньому засіданні Уряд представив програму «Чесна платіжка», яка передбачає встановлення обґрунтованої вартості Гкал тепла і одного кубометра гарячої води на рівні 1400 грн і близько 83 грн відповідно. Цей показник – результат розрахунків і аналізу роботи теплокомуненерго.

«Всі муніципалітети мають до опалювального сезону привести вартість тепла і води до обґрунтованого рівня. Це питання соціальної справедливості, і для мене, як соціального Прем'єра, воно має велике значення. Ми завжди захистимо людей», – наголосив Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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