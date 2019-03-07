Уряд пропонуватиме закласти в проект Держбюджету-2020 обсяг фінансування дорожніх робіт на рівні не менше 75 млрд грн

Кабінет Міністрів України при формуванні проекту Державного бюджету на 2020 рік пропонуватиме збільшити обсяг фінансування дорожніх робіт до 75 млрд грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час ознайомлення з реконструкцією ділянки траси М-06 «Київ – Чоп». Ця ділянка – північний об’їзд м. Житомир довжиною 22,3 км. Вона входить до міжнародного транспортного коридору, але тривалий час мала так звану другу категорію – лише дві смуги і необхідність постійного ямкового ремонту.

Рік тому план реконструкції дороги було затверджено. Фінансування забезпечили міжнародні партнери – Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку. За планом у червні 2020 року тут має проходити фактично нова дорога – 4 смуги, 4 дворівневі розв'язки, 3 залізничні переходи. Покриття – цементобетон, який виготовляється в Україні. Після здачі ділянки в експлуатацію тут ще два роки ретельно перевірятимуть стан полотна.

Коментуючи хід реконструкції, Глава Уряду нагадав, що за два роки в Україні відремонтовано й побудовано майже 7 тис. км доріг. Обсяг фінансування робіт збільшувався з року в рік. Цього року він становив 56 млрд грн.

«На наступний рік ми будемо пропонувати бюджет Дорожнього фонду не менше 75 млрд грн. Це дозволить збільшувати обсяг будівництва якісних доріг», – сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України