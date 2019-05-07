Олександр Саєнко закликав молодь приходити на державну службу й будувати країну майбутнього

Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко закликав молодь активно набувати досвіду, приходити на державну службу і долучатися до процесів перетворення України на сильну і успішну державу.

«Це дуже цікава подорож, цікаві виклики, знайомства, результати. Робіть крок і намагайтеся спробувати себе на державній службі. Ми потребуємо талановитих, професійних молодих людей. Вони – наше майбутнє, наша сучасна й міцна держава, наша перемога над будь-якими викликами», – сказав він під час «Саміту проактивних «Б.У.М. – Бажай. Удосконалюй. Мотивуй», що проходить у Ірпіні на Київщині.

За словами Міністра, небайдужість, відповідальність і професіоналізм – найбільш затребувані сьогодні якості для лідерів змін, здатних творити якісні і необхідні перетворення у різних сферах – бізнесі, громадському секторі, державній службі.

Звертаючись до молодих людей, Олександр Саєнко зазначив: «Коли я прийшов працювати в Уряд – мені було близько 30. Я побачив, що в цих стінах давно нічого не мінялось, існували традиції ще 20-30-х років минулого століття. Тому одним із своїх головних завдань на посаді Міністра Кабінету Міністрів визначив наступне: зробити так, щоб молодь приходила на цю роботу, щоб державний сектор ставав соціальним ліфтом для талановитих молодих людей», – розповів він.

Міністр також підкреслив, що для того, щоб щось змінити, треба бути активними у будь якому середовищі, громадськості, бізнесі тощо, а для того, щоб серйозно щось змінити в державі – необхідно брати на себе відповідальність, йти в державний сектор й працювати на районному, обласному, центральному рівні.

Довідково

«Саміт проактивних «Б.У.М. – Бажай. Удосконалюй. Мотивуй» проходить 2– 4 липня. Його організаторами виступили Міністерство молоді та спорту України, громадська організація «Українська академія лідерства» за сприяння Київської обласної державної адміністрації, Ірпінської міської ради.

Саміт зібрав близько тисячі юнаків і дівчат 17-18 років з усієї України. Разом з урядовцями та відомими громадськими діячами вони обговорюють найбільш актуальні для України питання – продовження реформ, результати української політики на міжнародному рівні та на внутрішньому ринку.

Служба Міністра Кабінету Міністрів України