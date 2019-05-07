Павло Петренко: Мін’юст розробив покроковий алгоритм дій для захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг

В межах інформаційної кампанії «Я маю право на чесну платіжку» Міністерство юстиції розпочало інформування громадян про їхні права у сфері житлово-комунальних послуг: як діяти в разі отримання нечесної платіжки та як домогтися перерахунку вартості опалення. Про це повідомив Міністр юстиції України Павло Петренко.

Він нагадав, що відповідно до постанови Уряду від 26 червня №560 «Деякі питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг» запроваджується гранична ціна на послуги для населення міст обласного значення та міста Києва з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води на опалюваний період 2019/20 року. Гранична вартість тепла зафіксована на рівні 1400 гривень за 1 Гкал за наявності лічильника, або 35,21 грн за 1 м2 у разі відсутності лічильника. На гарячу воду по всій Україні встановлено граничний тариф для населення на рівні 83,66 грн за 1 м3 за наявності сушарок та підключення їх до систем постачання гарячої води, 75,74 грн за 1 м3 – у разі їх відсутності.

«Ми запустили калькулятор тарифів, тож тепер громадяни можуть самостійно розрахувати вартість економії. Він розміщується на сайті Урядового порталу та Міністерства юстиції України. Також ми розробили алгоритм дій для споживачів житлово-комунальних послуг, які хочуть захистити свої права у разі, якщо органи місцевого самоврядування не виконують рішення Уряду», – зазначив Павло Петренко.

Він зауважив, що кожен охочий може перевірити на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування, який встановлює тариф на послуги теплопостачання та постачання гарячої води, чи здійснено перерахунок тарифів відповідно до рішення Уряду.

Зокрема, якщо орган місцевого самоврядування не перерахував тарифи, потрібно звернутися на Урядову «гарячу лінію» або направити звернення на адресу Уряду, повідомивши про бездіяльність влади на місцях. Також потрібно звернутися безпосередньо до органу місцевого самоврядування з вимогою щодо виконання рішення Уряду, після цього – до постачальника послуги для перерахунку ціни за опалення. Всі зразки документів для перерахунку ціни розміщено на сайті Мін’юсту.

«Спільними зусиллями ми допоможемо кожному українцю отримати чесну і справедливу платіжку за опалення. Адже наше завдання є дуже простим – з наступного опалювального сезону українці не мають «платити за повітря», – заявив очільник відомства.

Зразки документів щодо перерахунку ціни на опалення за посиланням:

https://minjust.gov.ua/news/info/zrazki-dokumentiv-schodo-pererahunku-tsini-na-opalennya

Онлайн-калькулятор послуг за посиланням: https://minjust.gov.ua/news/info/onlayn-kalkulyator-poslug

Міністерство юстиції України