Зупинки громадського транспорту стануть зручнішими – Мінрегіон пропонує проектувати на них сучасні увігнуті бордюри

У проекті нових змін у державні будівельні норми «Вулиці і дороги населених пунктів» міститься рекомендаційна норма – влаштовувати увігнуті бордюри на зупинках громадського транспорту.

Таким чином низькопідлоговий громадський транспорт зможе впритул під’їжджати до посадкової платформи, не створюючи зазорів. Це буде зручно для кожного, у першу чергу маломобільних груп населення: людей з інвалідністю, батьків з маленькими дітьми у візках, людей похилого віку, вагітних жінок тощо.

«Такі зручні бордюри – бусборди («busbord») вже майже 30 років проектуються у Європі. Тому вуличний простір, зокрема зупинки громадського транспорту, там зручніший та доступний для кожного. І люди з інвалідністю, і батьки з маленькими дітьми у візках, і інші маломобільні групи можуть легко скористатися саме ним, а не пересуватися на таксі або взагалі лишатися вдома. Сподіваюся, так скоро буде і у нас. У проекті нових змін у ДБН «Вулиці і дороги» ми передбачили рекомендацію – влаштовувати увігнуті бордюри на зупинках, де курсує низькопідлоговий транспорт», – сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Згідно з проектом змін у ДБН, на зупинках маршрутного транспорту рекомендується встановити увігнуті бордюри для виключення зазорів між нижньою сходинкою транспорту та посадковою платформою. Доцільність використання таких бордюрів визначається наявністю низькопідлогового громадського транспорту на маршруті.

Зміни у ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів» розробляються ДП «ДерждорНДІ».

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України