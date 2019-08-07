Легалізувати збудовані без дозволу приватні та дачні будинки можна за три кроки, - Лев Парцхаладзе

Узаконення за спрощеною процедурою збудованих без дозволу приватних і дачних будинків відбувається у три кроки. Про це зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Є ситуація: Ви маєте оформлену земельну ділянку, але будівлю на ній побудували самочинно, тобто без дозволу. На практиці таких випадків безліч. Що робити? Необхідно отримати право власності та ввести самочинно збудовану будівлю в експлуатацію. Для цього Мінрегіоном спільно з Державною архітектурно-будівельною інспекцією було запроваджено спрощену процедуру прийняття в експлуатацію будівель, збудованих без дозволу. Наразі зазначена процедура здійснюється згідно з Наказом Мінрегіону №158 і працює з 31 серпня 2018 року. Її ще називають «будівельною амністією», – сказав він.

Спрощеній легалізації підлягають індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 кв. м, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 100 кв. м, збудовані з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року.

За словами Лева Парцхаладзе, для легалізації таких будинків необхідно:

Перший крок – отримати техпаспорт на будинок шляхом звернення до місцевого Бюро технічної інвентаризації (БТІ) або до сертифікованого приватного експерта (інженера) та укладення договору щодо технічного обстеження будівлі.

«За технічну інвентаризацію відповідальність несе експерт (інженер), що оформляє техпаспорт. Він проводить обстеження (огляд) будівлі і якщо всі дані відповідають нормам чинного містобудівного законодавства, видає технічний паспорт з відображенням в ньому існуючої забудови та відміткою про її технічне обстеження», – зауважив заступник Міністра.

Другий крок – ввести будинок в експлуатацію, підготувавши необхідний пакет документів та звернувшись до органу Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБІ) за місцезнаходженням будівлі або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) цього населеного пункту.

Необхідні документи: заява про прийняття будинку в експлуатацію, 1 примірник заповненої декларації про готовність об’єкта до експлуатації, засвідчена копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідно до цільового призначення, на якій розміщено будинок, засвідчена копія техпаспорта (з відміткою про проведення технічного обстеження).

Введення будинку в експлуатацію здійснюється безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви. Декларацію реєструє місцевий орган ДАБІ. А для присвоєння поштової адреси необхідно ще звернутися до ЦНАП або до органу місцевого самоврядування.

Третій крок – зареєструвати право власності через нотаріуса або ЦНАП.

Необхідні документи: заява, паспорт, ідентифікаційний код, документ (квитанція) про оплату адміністративного збору, зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації, документ, що підтверджує право власності/оренди на земельну ділянку, технічний паспорт на будівлю.

Лев Парцхаладзе наголосив на важливості легалізації самочинно збудованих об’єктів, адже в майбутньому при відсутності законних прав власності на будинок його не можна буде, наприклад, продати, передати у спадщину або подарувати.

Довідково

31 серпня 2018 року набрав чинності наказ Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (зареєстровано в Мін’юсті 28.08.2018 за № 976/32428), яким затверджено Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу приватних, садових, дачних будинків, будівель і споруд сільськогосподарського призначення (за класом наслідків СС1). Це стало можливим після прийняття нового Закону №2363-VIII від 22.03.2018 «Про внесення зміни до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт».

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України